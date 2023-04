Disco di platino per Mare Fuori. Forse un remake negli Usa

Oltre 35 milioni di streaming complessivi per il singolo "'O Mar For" (edito come tutta la colonna sonora da Rai Com, con la distribuzione di Believe), sigla di Mare fuori ma anche "la richiesta di un adattamento dagli Stati Uniti per il quale siamo in trattative e le vendite in 40 Paesi". Sono fra i nuovi traguardi raggiunti dalla serie fenomeno Rai Mare Fuori, dei quali parla il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati in occasione della consegna del disco di platino per il brano da Luca Daher (Believe Managing Director) e dal team di Believe Italia a Stefano Lentini e Lorenzo Gennaro (autori della musica), Raiz (voce nei

cori di "'O Mar For" e attore nella terza stagione della serie) e ad Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com.

Mare fuori, serie della quale è da poco andata su Rai 2 e Raiplay la terza stagione, racconta le vicende di ragazzi e ragazze nell'istituto di pena per i minori di Napoli, IPM e ha lanciato giovani protagonisti fra i quali Matteo Paolillo (anche coautore e voce di O Mar For), Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo; Kyshan Wilson, Valentina Romani. Una delle sue cifre più importanti "è andare oltre i confini italiani, avere quegli accenti di universale che cerchiamo tutti - aggiunge Ammirati -. Evidentemente stavolta abbiamo azzeccato gli ingredienti, musica compresa. La base di tutto è la sceneggiatura (ideatrice della

serie è Cristiana Farina, che l'ha scritta con Maurizio Careddu) secondo me questa è una delle serie italiane scritte meglio, sa mettere insieme tante linee narrative facendole diventare una polifonia di voci". C'è "un'utenza molto giovane: parte con i bambini e ragazzi dagli otto anni in su, un pubblico difficile

da raggiungere, arrivato al servizio pubblico attraverso il digitale, e comprende i genitori, invogliati dai figli a guardarla".

La quarta stagione "andrà in onda nel 2024. A maggio - giugno cominciano le riprese". Ci saranno "anche nuove canzoni, per la nuova stagione e d'accordo con Picomedia (che coproduce la serie) pubblicheremo una serie di libri - spiega Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com alla consegna del disco di platino -. Quindi fiction, musica, libri, un universo editoriale per toccare tutte le corde in maniera diversa, per raccontare storie che esistono e hanno bisogno di una visibilità positiva". Questo "per O mar for - dice Stefano Lentini - è un premio che Lorenzo ed io condividiamo con Matteo Paolillo, coautore del brano. E' incredibile quello che sta accadendo. Mare fuori più di una serie sta diventando un'esperienza, su tantissimi livelli, musicale, emotivo, culturale. Ci arrivano messaggi di ringraziamento di ogni tipo, inaspettati per uno come me che si occupa di musica da film. Mi auguro quest'attenzione non si sgretoli e che possa servire anche per far migliorare le condizioni di vita di chi sta veramente in un Istituto di pena minorile".



Nel servizio di Francesca Cosentino le interviste a Angelo Teodoli - Ad Rai Com; Raiz: Maria Pia Ammirati - Direttrice Rai Fiction.