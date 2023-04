Grande esposizione alle Terme di Diocleziano

Terme di Diocleziano. Aula I. Quella che sta avvenendo qui è un' operazione spettacolare quanto delicata. Alcuni tecnici specializzati stanno posizionando una Kore in marmo di due metri e mezzo di altezza e 800 kg di peso: dopo aver aperto la cassa l' hanno issata con uno speciale argano e collocata sul suo supporto.

Questa scultura monumentale del VII sec a.C custodita nel museo archeologico di Santorini e mai esposta prima d'ora è una sorta di biglietto da visita della grande mostra l' istante e l' eternità al via il 4 maggio all' interno di 5 aule delle Terme di Diocleziano che riaprono al pubblico dopo decenni.

Una esposizione di grande importanza e suggestione così come il suo allestimento: 300 opere provenienti dalle principali istituzioni italiane e greche: tra i capolavori un busto rinascimentale in bronzo di Cosimo de Medici, i corridori del Man, l' Arringatore man Firenze ma anche opere inedite come la preziosa tabula Chigi in marmo di età augustea recente acquisizione del Mnr.

Capolavori che al di là del loro valore hanno l' obiettivo di mettere in luce rapporto dell' uomo di oggi con gli antichi distante e ravvicinato allo stesso tempo nelle emozioni e nelle esperienze della vita di tutti i giorni.