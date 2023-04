Grande festa a Guidonia per la Roma Volley

Entusiasmo alle stelle nel Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio per l'ultima partita di A2 della Roma Volley che nel prossimo anno giocherà in A1 in virtù di una marcia trionfale che ha visto le giallorosse di coach Cuccarini che hanno vinto anche la Coppa Italia di categoria e concludendo il campionato con una sola sconfitta (quella casalinga contro Brescia) ed una striscia di vittorie consecutive in Regular Season e Pool Promozione.

Nel servizio di Davide Fiorani: Marta Bechis (capitana Roma Volley) Giuseppe Cuccarini (allenatore Roma Volley) Jessica Rivero (Roma Volley) Roberto Mignemi (direttore generale Roma Volley) Alessandro Onorato (assessore allo Sport Comune di Roma)