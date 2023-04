Il Giardino di Ninfa, un paradiso nascosto fra antiche rovine medievali

Il Giardino di Ninfa si estende su una superficie di circa 8 ettari nel Comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta, ed è uno splendido giardino all'inglese dall'aspetto romantico realizzato da Gelasio Caetani nel 1921.

Fonte di ispirazione per tanti celebri artisti, come Virginia Woolf, Capote, D'Annunzio e Ungaretti, il Giardino di Ninfa nel 2000 è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio ed è visitabile solo in alcuni periodi dell'anno per preservarne il delicato equilibrio ambientale.

La rubrica Grandarte a cura di Donatella Ansovini

Parlano: Massimo Amodio (Presidente Fondazione Roffredo Caetani) e Elisabetta Ricci (architetto)