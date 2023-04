Il Mago di Oz, tra musical e circo contemporaneo

In scena fino al 30 aprile al Teatro Brancaccio di Roma, la geniale fiaba de “Il Mago di Oz”, tratta dal libro di L. Frank Baum, viene proposta in un mirabolante family show in una chiave scenica del tutto originale: il linguaggio del musical e del circo contemporaneo si fondono in una nuova dimensione. Il cast di 25 artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale per la regia di Maxim Romanov.

Tutto è accompagnato da un'originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena.

Nel servizio di Antonella Pallante, montaggio di Daniele Russo, il racconto dello spettacolo.