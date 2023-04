Il titolare di un bar vieta l'accesso al bagno a un ragazzo autistico

Costretto a fare i suoi bisogni per strada, tra le auto, perché il titolare di un bar gli ha vietato l'accesso al bagno del locale. E' successo a pochi chilometri da Roma, nel centro di Frascati. Il protagonista di questa storia è un ragazzo autistico 13enne.

Il ragazzo si trovava a Frascati insieme al padre. Fa capire al genitore che ha bisogno di andare in bagno. Il papà gli indica il bar che si trova proprio lì, a pochi metri. Entra e poco dopo torna senza essere riuscito ad accedere al bagno. Suo padre non capisce ed entra allora insieme a lui. Il titolare spiega che la porta del bagno va aperta con un codice numerico, che viene dato solo ai clienti che consumano nel locale. “Mio figlio è autistico”, spiega subito il padre, e lo ripete più e più volte. Tra lo sconcerto di molti dei presenti, nulla sembra servire ad ottenere quel codice e l'accesso a quella toilette: è per i clienti, non si fanno eccezioni. I toni si accendono, volano parole grosse.

E intanto il 13enne non resiste più, finché trova tra due automobili, in mezzo alla strada, lo spazio per espletare le sue necessità corporali. Quando arrivano i carabinieri lo fanno salire in macchina, il ragazzo viene aiutato a pulirsi. Il gestore del bar si giustifica: “Non avevo capito che fosse autistico.” “E' stata la prima cosa che ho detto - ribatte il papà - e l'ho ripetuto in continuazione.”

Nel servizio di Eleonora Fioretti l'intervista a Luciano Zecca - papà di Leo