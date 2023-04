In piazza contro il termovalorizzatore

Inizia con una polemica sull’assegnazione della piazza, la protesta di comitati, associazioni e comuni contro il termovalorizzatore che il piano rifiuti del sindaco Gualtieri vorrebbe a Santa Palomba. La manifestazione era programmata davanti al Campidoglio, ma la presenza degli ispettori internazionali per Expo 2030 ha spinto a concedere l'autorizzazione per la vicina piazza della Madonna di Loreto. Ma qualcuno ha fatto comunque in tempo ad aprire uno striscione davanti al Campidoglio.

A Roma sono arrivati da diversi comuni dell’hinterland. “Questo impianto dovrà trattare 600mila tonnellate di rifiuti all'anno", dice Marco Carbonelli, dell'Associazione per il cambiamento di Marino. ”E' una follia - aggiunge - vuol dire condannare una zona a smaltire la metà dei rifiuti prodotti a Roma."

In terra i secchi per la raccolta differenziata a rappresentare l’alternativa che Cgil e Legambiente propongono: “6 diverse filiere impiantistiche per trattare le plastiche miste, i prodotti assorbenti per le persone, le terre da spazzamento, i rifiuti tessili e i rifiuti da costruzione e demolizione. Insomma: bisogna fare gli altri impianti”, dice Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.

Ma a inquinare di più, dice chi sostiene la validità del progetto, è l’assenza di decisioni: "Noi siamo a favore dell'aumento della differenziata", dice il consigliere capitolino di Azione Francesco Carpano, “ma ci sarà sempre una quota di indifferenziato che va gestito. Metterlo in discarica inquina, portarlo all'estero inquina ed è costoso, l'unica soluzione è un trattamento termico che risolve il problema”.

Nel servizio di Valentina Fenu le interviste a Marco Carbonelli, Associazione per il cambiamento; Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Francesco Carpano, Consigliere capitolino di Azione.