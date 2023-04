Magazzini intelligenti

Noi immaginiamo l’intelligenza artificiale nella sua versione attuale come una generatrice controllata di testi per computer che attinge all’archivio infinito del web. Non è sempre così. L’intelligenza artificiale può nutrirsi e produrre video e voce. Su questa base sta lavorando una azienda nata a Roma due anni fa. Si chiama Screevo (in inglese screen + voice) e aiuta l’economia tradizionale.

Un esempio può essere tracciato nei magazzini industriali. Chi lavora su un muletto per stoccare in un magazzino merci imballate dopo aver depositato lo stock, in epoca analogica tornava in ufficio per raccogliere e incollare la relativa bolla. Con la nuova applicazione il magazziniere può continuare a guidare e non tornare in ufficio, trovando adesivo di riconoscimento sul posto in cui ha depositato la merce. Il fondatore di Screevo Domenico Crescenzo, calcola così un risparmio di tempo del 40%.

L’innovazione digitale combina utilità ad efficienza. È la cifra caratteristica, riconosciuta anche da fondi di investimento stranieri tra Silicon Valley, Chicago e Londra che hanno investito nell’azienda, offrendo più di un milione di euro. Per il fondatore, un ingegnere, è normale così salire di livello e aprire una sede a San Francisco. Prossimo obiettivo: crescere in quel lavoro di scala trasversale consentito dall’intelligenza artificiale per aiutare molte filiere industriali, dalle telecomunicazioni alla salute, all’energia.

Nell'intervista di Lorenzo Pappagallo Domenico Crescenzo, fondatore di Screevo.