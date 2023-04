La presunta veggente di Trevignano Romano ricompare a Rai 1

“La Madonna ha pianto lacrime di sangue due anni e poi non ha più pianto. Non è che piange ogni tre del mese”.

Così Gisella Cardia, presunta veggente di Trevignano Romano ai microfoni della trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa su Rai 1 parla della vicenda della statuetta della Vergine Maria, acquistata a Medjugorie che avrebbe lacrimato acqua e sangue. Su questa vicenda si attendono poi gli esiti dell'indagine disposta dalla Diocesi.

La donna ha per il momento sospeso gli incontri che ha tenuto per anni, il 3 di ogni mese, e dalla associazione non danno notizie su dove si trovi. Nei giorni scorsi una denuncia è stata depositata presso la Procura di Civitavecchia da un investigatore privato che -a suo dire per conto di due cittadini truffati - chiede alla magistratura di indagare su presunte appropriazioni indebite da parte di Gisella Cardia. Oltre a questa denuncia ce n'è una precedente, fatta dal parco di Bracciano-Martignano, che ha contestato un uso diverso da quello agricolo per cui aveva ottenuto il nulla osta.

Il servizio di Francesco Rositano