L'attesa e il timore dei commercianti

Quattro della polizia a presidiare piazza di Spagna da una parte e dall’altra. Le transenne che per ora lasciano un varco aperto, pronto però ad essere sigillato alla prima necessità e agenti ovunque. Transennata anche la fontana della Barcaccia, vandalizzata negli scontri del 2015, e tuttavia ieri i tifosi del Feyenoord erano qui. Tra sberleffo e minaccia l’hanno raggiunto l’hanno fotografata e rilanciata sui social con questo messaggio; “è molto tempo che non ci si vede! stavi meglio l'ultima volta”. E' una delle provocazioni: come i loro adesivi attaccati sullo sfondo dell’altare della patria e del Colosseo e poi sparati sui social. Sono 1500 gli agenti che tengono Roma sotto controllo, mentre qui in piazza di Spagna i negozi accolgono i turisti tornati a livelli superiori a prima dellla pandemia, con il timore di rivedere la distruzione di 8 anni fa.

Il servizio di Rosario Carello.