Mancano i medici in Pronto Soccorso, ricorso a quelli a "gettone"

Si va da zero unità fino a quasi l'intero organico del Pronto Soccorso coperto da medici a “gettone”. Da anni, la prassi, non solo nel Lazio, ma in tutta Italia, è rivolgersi alle cooperative per reperire i camici bianchi a chiamata. Senza i quali, i turni resterebbero scoperti e interi reparti chiuderebbero, soprattutto negli ospedali di frontiera. Il motivo: la fuga dei colleghi del pubblico, come spiega Antonio Magi, Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma.