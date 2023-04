Lillo e Greg in scena al Teatro Olimpico con "Il mistero dell'assassino misterioso"

Un algido maniero nelle campagne inglesi, l’omicidio di un’anziana contessa, un misterioso maggiordomo, un investigatore metodico, un’infermiera dal bizzarro passato e una stravagante famiglia di sospettati: questi sono gli ingredienti per il giallo perfetto! Sì, un perfetto classico alla Agatha Christie, in puro british style, se non fosse che a deformarlo c’è il magico e grottesco caleidoscopio della ditta Lillo e Greg!

Toni brillanti, situazioni paradossali, continui colpi di scena e risate a profusione che il geniale duo Lillo&Greg ha creato per la loro sregolata compagnia teatrale.

“Il Mistero dell’Assassino Misterioso” è da sempre uno dei più grandi successi del Duo, in cui la narrazione metateatrale, con un pizzico di perfidia, svela e scardina il delicato equilibrio dei rapporti interpersonali tipici di moltissime compagnie teatrali; che poi sono le stesse dinamiche che funestano i rapporti umani: gelosie, meschinità, invidie, rancori e falsità!

Insieme a Lillo & Greg sul palco anche Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa. Regia: Lillo & Greg, Claudio Piccolotto. Scene: Andrea Simonetti. Musiche: Attilio Di Giovanni e Claudio "Greg" Gregori. Costumi: Nicoletta Fattibene.

Nel servizio di Antonella Pallante, montaggio Andrea Baldrati, l'intervista a Lillo & Greg