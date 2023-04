L'importanza di tornare a casa per gli anziani operati. "È la migliore terapia"

Una banale caduta in casa può trasformarsi nella necessità di un'operazione al femore o all'anca.

Ormai anche le persone più anziane reagiscono bene a questo tipo di interventi.

Il vero problema semmai è dopo: quando i pazienti sono pronti per tornare a casa ma le case non sono attrezzate per accoglierli.

Rosario Carello ha intervistato Francesco Franceschi, Primario di Ortopedia all'Ospedale San Pietro - Fatebenefratelli di Roma