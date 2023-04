Parco d'Abruzzo, l'audio disperato del 33enne aggredito da un'orsa. Alla moglie: “Ti amo”

Dopo la recente morte di un runner ucciso da un orso in Trentino, preoccupa un nuovo episodio che coinvolge un uomo di Ausonia (Frosinone). Antonio Rabbia, ingegnere, è stato a un passo dalla morte durante una passeggiata in una zona di montagna nella Valle di Comino, a ridosso dell'Appennino abruzzese e del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In compagnia del suo cane l'uomo è stato attaccato da un orso. Il vocale disperato, è stato reso pubblico soltanto adesso.