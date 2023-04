Parola d'ordine: "Gioco di squadra"

Tutti a remare dalla stessa parte per portare l'Expo 2030 a Roma. Sarebbe una vittoria d'importanza capitale: 50 miliardi di euro di introiti, 300mila posti di lavoro e tante opere.

Parole d'ordine dunque: “Gioco di squadra”, indipendentemente dal colore politico. In campo anche Palazzo Chigi e persino il Quirinale. Questa mattina il primo membro del governo a incontrare gli ispettori del Bureau International des Expositions (Bie) è stato Matteo Salvini. Giovedì toccherà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, venerdì al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il vicepremier e ministro dei Trasporti ha illustrato alla delegazione l'impegno dell'esecutivo per ammodernare le infrastrutture, a Roma e nel resto del Paese, e ha fornito rassicurazioni sul nuovo Codice degli appalti, proprio perché non si ripetano i ritardi nei cantieri come fu per Milano 2015.

“Ottimo inizio, siamo fiduciosi”, le parole del sindaco Gualtieri dopo avere illustrato al Bureau il dossier di candidatura. Tra gli impegni presi dal Campidoglio la promessa di tenere aperta fino all'una di notte per tutta la durata della manifestazione la futura metro G, il tram che collegherà la stazione Termini a Tor Vergata, cuore del progetto capitolino.

Nel video il servizio di Ilaria Dionisi.