Prati Fiscali, case invase da acqua e fango. Numerose famiglie evacuate

Persone e animali evacuati in zona Prati Fiscali, dove un guasto alla rete fognaria ha causato allagamenti, con acqua e fango che hanno invaso le case, in un'area in cui oltretutto molte abitazioni sono collocate in una zona di bassa quota e spesso gli abitanti hanno denunciato i problemi alle fognature.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con 40 uomini e 16 automezzi, idrovore e motopompe. Via dei Prati Fiscali è stata chiusa al traffico e i tecnici Acea hanno lavorato per ore per riparare il danno, che ha interessato l'impianto di sollevamento idrico di Val Melaina “interessato - fa sapere Acea - da una breve interruzione elettrica” dovuta alle forti piogge. In serata il problema tecnico era stato risolto, ma il ritorno alla normalità dei livelli idrici nei collettori non potrà che essere graduale.

Contemporaneamente si è attivata la macchina dei soccorsi a quei residenti di Vicolo dei Prati Fiscali e di via di Val Melaina che erano stati costretti a lasciare le abitazioni. “A tutti è stato prontamente garantita una sistemazione temporanea in albergo”, afferma il sindaco Gualtieri.

Nel video il servizio di Paolo Martini