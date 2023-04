"Psicopatico", "bipolare", "autistico". Quando i nomi delle malattie sono usate come un insulto

Parteciperanno anche attori e personaggi noti al corso organizzato all'Università Sapienza per gli studenti di cinque scuole di Roma e provincia, con un'età tra i 15 e i 18 anni.

Un appuntamento in cinque tappe per cambiare una brutta abitudine diffusa tra i più giovani (e forse non solo): quella di usare i nomi di disturbi o malattie come un'offesa e un insulto.

Rosario Carello ha intervistato Romana Andò, professoressa associata dell'Università Sapienza che coordina il corso, organizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità.