Roma. All'Auditorium della Conciliazione la personale di Maurizio Cannavacciuolo

La pittura di uno dei più originali, ironici e complessi artisti italiani postmoderni, arriva a Visionarea ArtSpace di Roma in due inediti cicli di opere che sembrano voler raffigurare la convivenza di culture, credenze, religioni, miti, icone del consumo, del nostro tempo e della storia dell'uomo attraverso i secoli e nelle pieghe della modernità. Si tratta di "Don't Worry Don't Worry Don't Worry Be Happy Be Happy Be Happy", mostra personale di Maurizio Cannavacciuolo – dal 18 aprile al 18 maggio, che presenta un ciclo di 11 dipinti rigorosamente in bianco e nero, realizzati tra 2021 e 2022, sui temi eclettici, esotici, ricchi di riferimenti a culture e popoli della storia contemporanea e antica, orientali e occidentali, a lingue e iconografie sacre e profane allo stesso tempo.

Il servizio di Donatella Ansovini montato da Mariangela Fedele