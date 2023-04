Roma contro Torino: intreccio Champions

La Roma a Torino contro i granata (ore 18.30), la Lazio all'Olimpico con la Juventus (ore 20.45): l'intreccio tra la capitale e il capoluogo piemontese potrebbe regalare qualche certezza in più in chiave Champions, dopo i pareggi di Inter e Milan rispettivamente contro Salernitana ed Empoli. Un successo degli uomini di Sarri per consolidare il secondo posto, una vittoria di quelli di Mourinho per scavalcare le due milanesi.

Il servizio di Davide Fiorani