Roma live: tutti gli appuntamenti della capitale in un click

Vivere Roma a 360 gradi. Soprintendenza, assessorati, rappresentanti della cultura, dell'imprenditoria e del commercio. In Capidoglio la presentazione ufficiale di Roma Live. Per non perdersi nessuna delle offerte innumerevoli della capitale, tutto è a portata di un click.

Di seguito la nota del Campidoglio:

Un calendario digitale che racchiude tutti i grandi eventi in programma a Roma. La presentazione del nuovo cartellone digitale si e' tenuta oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza - tra gli altri - del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dell'assessore al Turismo e grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato. "Un portale per fare sistema e squadra creando un circolo virtuoso tra le specificita' che Roma ha e che, se fanno rete, possono

sprigionare un potenziale di attrazione straordinario", ha spiegato Gualtieri. "Un lavoro che stiamo facendo sapendo che le potenzialita' di questa citta' sono uniche e possono essere allargate - ha aggiunto -. Roma ha una varieta' tematica e territoriale altissima ma non bisogna sedersi sul suo potenziale, bisogna creare una politica forte del suo passato ma consapevole di come evolve, coniugando i grandi numeri con la sostenibilita'". "Abbiamo delle sfide davanti - ha

spiegato il sindaco - il Giubileo che sara' un evento enorme, e poi vogliamo proiettarci verso la sfida di Expo. In questi giorni (complice il ponte del 25 aprile, ndr) la citta' ha retto numeri grandissimi, con gli ispettori del Bureau des expositions internationals in contemporanea. Su decoro e accessibilita' possiamo fare meglio - ha proseguito Gualtieri - ma si inizia a vedere un irrobustimento. Pensiamo che aver dispiegato tutta insieme l'offerta culturale sia un incentivo a fare sempre meglio e non accontentarsi". Un portale creato per gestire un numero di eventi pari a circa 2 mila in un anno e che "sempre piu' spesso non si conoscono", ha sottolineato Onorato. "Romani e turisti sempre piu' di frequente scoprono quello che si poteva fare il giorno dopo. Quando parliamo di grandi eventi a Roma parliamo di circa duemila eventi in un anno, e tantissimi di questi, valgono gia' il biglietto per venire a Roma - ha aggiunto -. Roma live sara' l'occasione per capire che cosa c'e' in citta' e per generare una rete tra gli organizzatori: dalla Ryder cup, al padel, alla cultura e all'arte: tutto deve essere a portata di mano". Gli eventi disponibili sul sito coprono i mesi da maggio a dicembre, nel frattempo altri eventi saranno caricati e disponibili alla consultazione. Tra i partecipanti alla presentazione anche l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, e i vertici dell'Auditorium Parco della Musica, Eur spa e Fiera di Roma. "Abbiamo dei brand che sono conosciuti e che abbiamo confermato e arricchito - ha detto Gotor -. Il primo e' l'estate romana che quest'anno sara' ancora piu' bella con un investimento biennale previsto di 4 milioni e un trend in crescita rispetto al passato. Per quanto riguarda la letteratura invece abbiamo tre grandi appuntamenti stagionali: Libri come, il Festival della letteratura di Roma, e Piu' libri piu' liberi".