Strade e sicurezza, in provincia di Frosinone il primo Safety Point

Inaugurato oggi nell’area di servizio in A1 Casilina Est, in provincia di Frosinone, il primo 'Safety point' in Italia. Uno spazio per la sicurezza stradale e le informazioni per gli automobilisti in collegamento audio-video con la Centrale operativa della Polizia stradale. Presenti il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Nel servizio di Rossella Santilli l'intervista a Roberto Tomasi, amministratore delegato Autostrade per l'Italia e Ambra Sabatini, atleta paralimpica, che è madrina della caampagna