Tor Pignattara: ancora una voragine nel manto stradale

Prima il passaggio di una betoniera, raccontano i cittadini. Poi l’apertura di una voragine nell’asfalto di via Placido Zurla, a Tor Pignattara, quadrante est della Capitale. La stessa strada in cui a marzo del 2022, all’altezza del civico 72, si era verificato un altro collasso del manto e il conseguente sgombero di una decina di famiglie di alcune palazzine dove erano comparse crepe preoccupanti.

Sempre lo scorso 27 aprile, a due chilometri da via Zurla, un’altra voragine in via Teano.

Due cedimenti nello stesso giorno, nel Quinto Municipio, groviera di Roma, da anni alle prese con sprofondamenti continui. Celebre il cratere di via Zenodossio che inghiottì due auto.

La colpa principale è della morfologia del territorio, che poggia su un labirinto di cave sotterranee, a cui la vulnerabilità di una rete idrica che ha più di cento anni. Condutture dell’acqua che si rompono di frequente e che causano gli sprofondamenti, spiegano dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Roma. Proprio al Campidoglio è indirizzata la raccolta firme del Comitato Torpigneto Almagià che chiede lo stop al passaggio nel quartiere dei mezzi pesanti superiori alle tre tonnellate.