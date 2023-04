Torna Race for the Cure al Circo Massimo

Torna per la 24.ma edizione al Circo Massimo dal 4 al 7 maggio la Race for the Cure di Roma, la manifestazione lanciata dall’associazione Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. La corsa di solidarietà, che dalla Capitale si è estesa anche ad altre città italiane - Bari (12 - 14 maggio), Brescia (15 - 17 settembre), Bologna (22 - 24 settembre), Napoli (23 - 24 settembre) e Matera (29 settembre - 1 ottobre) - torna con quattro giornate aperte a tutti con una serie di iniziative gratuite di sport, alimentazione sana, benessere e intrattenimento per promuovere la salute, la prevenzione e la solidarietà.

Ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 20, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati che la Komen Italia allestirà al Circo Massimo sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

Domenica 7 maggio avrà poi luogo la Race, il momento più importante della manifestazione, che quest’anno oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutti includerà per la prima volta un percorso di 8 Km riservato agli atleti competitivi.

Nel Villaggio Race come sempre ci sarà un’area di incontro dedicata alle “Donne in Rosa” – le vere protagoniste della manifestazione. Grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle loro esperienze, le Donne in Rosa hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e generato negli anni un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

Ancora una volta al fianco delle madrine storiche della manifestazione - le attrici Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi – ci sono tanti “Capitani Famosi”, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione e dello sport che, attraverso video pubblicati sulle proprie pagine social e rilanciati da @komenitalia, invitano i propri followers a partecipare insieme alla Race for the Cure.

Tra i Capitani Famosi e gli influencer che hanno già aderito all’iniziativa: Al Bano, Alba Parietti, Alessia Marcuzzi, Benedicta Boccoli, Cristina Leon, Francesca Fagnani, Giulia Perulli, Giuliano Sangiorgi, Katia Pedrotti, Maria Soave, Mauro Marino, Paolo Stella, Pietro Sorace, Red Canzian, Roberta Beta, Roberto Ciufoli, Rosanna Lambertucci, Serena Bortone, Silvia Salemi, Tiziana Ferrario e Cristina Fogazzi. Tanti altri se ne aggiungeranno nelle prossime due settimane.

Cultura, arte e bellezza sono una potente medicina per corpo e mente. Da questo presupposto è nato alcuni anni fa il protocollo di intesa con il Ministero della Cultura, grazie al quale nei giorni della manifestazione agli iscritti alle Race viene offerto l’ingresso gratuito nei musei.

A Roma, l’ingresso gratuito varrà, quest’anno, non solo dal 4 al 7 maggio ma anche domenica 14 maggio per ampliare la possibilità di visitare i musei e le aree archeologiche della Capitale. Per accedere gratuitamente ai musei, ai monumenti e ai parchi archeologici statali delle varie città sarà sufficiente esibire la ricevuta di iscrizione o la maglia Race for the Cure.

In poco più di 20 anni Komen Italia, anche grazie alle Race for the Cure è riuscita a raccogliere oltre 23 milioni di euro per vari obiettivi, fra i quali la possibilità di offrire gratuitamente a 180.000 donne esami diagnostici di prevenzione dei tumori del seno e di altre patologie oncologiche femminili; istituire 72 premi di studio pluriennali per giovani clinici e ricercatori; svolgere 982 seminari di aggiornamento e formazione avanzata per operatori sanitari, studenti ed associazioni femminili; avviare 62 progetti pluriennali per rafforzare i percorsi di cura delle donne che si confrontano con un tumore del seno; sostenere economicamente, con 276 Grants, progetti di tutela della salute femminile svolti da altre Associazioni; realizzare 2 nuovi spazi clinici ed educativi per donne con tumore del seno: il “Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia” presso il Policlinico Gemelli di Roma e lo Spazio Polifunzionale “Donne al Centro” presso l’Ospedale Bellaria di Bologna.

Nel servizio di Cleto Romantini le interviste a Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e Ricerca; Rosanna Banfi, testimonial di Race for the Cure; Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e Direttore UOC di Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli.