Una terapia genica contro il neuroblastoma

Un passo avanti nella ricerca medica.

Progettata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù la prima terapia genica con cellule CAR- T in grado di curare le forme più gravi di neuroblastoma, il tumore solido più frequente dell’età pediatrica, che rappresenta tra il 7-10% dei tumori nei bambini tra 0 e 5 anni d’età.

La risposta al trattamento ha superato il 60%, dei pazienti, metà dei quali in remissione completa.

Il nuovo trattamento, messo a punto dal team di clinici e ricercatori, è stato sperimentato su 27 persone, provenienti da tutta Italia, di età compresa tra 1 e 25 anni, con questa patologia che hanno recidivato o resistenti alle terapie convenzionali.

Cresce dunque la probabilità di sopravvivenza fino a 3 anni in oltre la metà dei casi e di sopravvivere senza evidenza di malattia, nel 36%. Inoltre è stata documentata la longevità delle cellule CAR T: rimangono infatti nell’organismo fino a 2-3 anni dall’infusione, facendo durare nel tempo l’efficacia terapeutica.

È attualmente allo studio l’avvio di una sperimentazione estesa ad altri Centri a livello europeo per replicare, su scala ancora più larga, i risultati del Bambino Gesù sul neuroblastoma.