Val Cannuta: benvenuti all'inferno

6 piani in cui si avvicendano degrado, povertà e illegalità. Il ghetto sconosciuto alla città, dove erano state accolte in via temporanea famiglie sfrattate, in attesa di una casa popolare che non è mai arrivata. Il Comune di Roma ha affittato l'immobile da un privato a cui versa, ogni anno, oltre 3 milioni di euro tra canoni di locazione e servizi. Il proprietario dovrebbe provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma di questi interventi non c'è traccia. Nel servizio le voci dei residenti e di Fabrizio Ragucci dell'Unione Inquilini di Roma.