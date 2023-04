Verso le lune di Giove e oltre

Il suo nome Juice, che in inglese vuol dire succo, è un acronimo che sta per "lune ghiacciate di Giove". Sono infatti Europa, Ganimede e Callisto gli osservati speciali della più ambiziosa missione spaziale europea, alla quale ha fortemente contribuito l’Agenzia Spaziale Italiana.Tra otto anni, quando la sonda raggiungerà l’orbita del gigante del nostro sistema solare, Juice studierà i tre satelliti galileiani per capire come sono fatti e se nella grande quantità di ghiaccio, e forse di oceani, che contengono possano essere ospitate forme di vita. Un contributo fondamentale arriva dall’Università Sapienza di Roma che coordinerà un esperimento per misurare la gravità di Ganimede e analizzare gli strati esterni dell’atmosfera di Giove.

I satelliti di Giove sono detti galileiani in omaggio allo scienziato italiano che nel 1610 fu il primo a osservarli grazie a un cannocchiale, segnando così l'inizio dell’astronomia moderna. Per rendergli omaggio Juice avrà a bordo una placca che riproduce le pagine del Sidereus Nuncius scritto da galileo per raccontare la sua scoperta. Le immagini utilizzate provengono dalla copia del volume custodito nella biblioteca dell’Inaf a Monte Mario, una delle poche prime edizioni dell'opera ancora esistenti.

Nell'intervista Luciano Iess, Professore di Ingegneria astrofisica all'Università Sapienza di Roma, a Kourou in Guyana Francese per il lancio di Juice. Il montaggio del servizio è di Ginevra Palombi.