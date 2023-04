Viterbo, grande affluenza di visitatori, grazie anche ai last minute

Buona affluenza di visitatori nel capoluogo della Tuscia. Ad attrarre i turisti è soprattutto la città d'arte con lo scenografico set di Piazza San Lorenzo arricchita dalle suggestive quinte del Duomo e del Palazzo dei Papi. Risultati positivi anche per il turismo enogastronomico e non ultimo per quello termale, con la new entry della possibilità di un bagno di notte. Grande affluenza anche nella serata di ieri, per un'immersione rigenerante sotto le stelle.

Il servizio di Donatella Ansovini, montato da Federica Leo