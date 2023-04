Voragine davanti a un condominio. I residenti temono il rischio crollo

Una voragine di circa 5 metri per 7 in zona Nemorense, in via dei Giordani 18. Quello che temono gli abitanti del condominio è la staticità del palazzo.

Oltre al dissesto del manto stradale, risalente al 29 gennaio scorso, le fitte piogge dei giorni scorsi hanno provocato un peggioramento della situazione, dove sono in corso i lavori di manutenzione delle condutture idriche e fognarie. Tutta l’area infatti è transennata. Ci sono inoltre grandi disagi alla viabilità locale, in una zona di traffico intenso. Nei giorni scorsi il condominio, nella persona dell’amministratore e diversi condomini hanno scritto a Municipio ed Acea.

Il 2 municipio, ha risposto che gli interventi inerenti alla voragine presente sono di competenza di Acea Ato 2 dal momento che riguardano uno sgrottamento causato dalla rottura del collettore fognario. Alcuni condomini hanno scritto ad Acea Ato 2 per richiedere dei sopralluoghi immediati.

Nel servizio di Stefania Cappa le interviste a Eugenio Rossi amministratore del condominio via dei Giordani; Marco Donati - Avvocato