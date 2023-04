Il turismo traina l'economia di Roma

Il tessuto economico di Roma negli ultimi dieci anni ha cambiato volto. Le imprese sono sempre più volte ad offrire servizi, lo confermano i numeri.

Su trecentomila attività romane aperte, il 76% opera nel terziario, ovvero tre aziende su quattro. Un valore enorme: 89 miliardi di euro, l'89 per cento del totale, rispetto all'11% su cui invece può contare l'industria.

Non solo più uffici e ministeri dunque, a dirlo l'ultima indagine di Confcommercio, l'associazione degli imprenditori.

A trainare un pezzo importante dell'economia capitolina, è il turismo. I viaggiatori che sono tornati a visitare Roma hanno trascinato le imprese capitoline.

La parte del leone infatti la riveste la ristorazione con l'85% a seguire la categoria degli alberghi con il 15%.

Sul fronte dei servizi il 24% è orientata alle imprese, il 19% alle attività professionali.

Il mondo imprenditoriale romano è comunque fatto di micro imprese. In più di 9 casi su 10 si tratta di realtà che hanno fino a 9 addetti.

Dal report emergono segnali incoraggianti anche sul fronte occupazionale. Dopo un periodo di calo durante la pandemia, nel 2022 le assunzioni, seppur ancora inferiori rispetto al 2019, sono ripartite.

A fare un passo indietro invece sono i piccoli negozianti, schiacciati dalle vendite online e dai centri commerciali.