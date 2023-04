Tre tabernae della Via Nova accessibili al pubblico

Abbracciano un arco di tempo di più di duemila anni le testimonianze esposte nelle tre tabernae sulla Via Nova al Foro Romano.

Un patrimonio finora invisibile perché custodito nei depositi che diventa ora finalmente accessibile ai visitatori attraverso alcune visite speciali: ogni venerdì fino al mese di luglio con tre turni di ingresso sarà possibile accedere ai tre ambienti restaurati che appartengono al complesso della Domus Tiberiana.

Qui si potrà sfogliare una sorta di biblioteca di reperti che vanno dal periodo protostorico, con le tombe scavate dal celebre archeologo Giacomo Boni, per passare all' età repubblicana e imperiale, con una splendida testa di Sileno e un singolare set di dadi rituali fino ad arrivare all' epoca tardo antica e medievale con una selezione di 2600 monete.

Testimonianze con fini decorativi ma anche tanti oggetti di uso comune, come lo stilo per scrivere sulla tavoletta cerata, vari serramenti in metallo prodotti da un' officina, contrappesi, e una padella in bronzo.

Nel servizio di Donatella Ansovini le interviste a Roberta Alteri, archeologa Parco Archeologico Colosseo, e ad Alfonsina Russ, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo.