Carriera alias, il modello del liceo Cavour

Studenti e docenti ne discutono all'uscita.

L'episodio è di ieri, una azione politica della Rete degli studenti che, in vista della giornata per la visibilità persone trans, espongono un manifesto per la carriera alias in ogni scuola.

Lo mettono in mano ad alcuni docenti una di loro vistasi ripresa dei telefonini legge il manifesto e poi lo straccia. La preside rimprovera i ragazzi per manifestazione non autorizzata e per aver ripreso la docente.

Il liceo è all'avanguardia, il Cavour da quest'anno ha un regolamento specifico per l'identità alias. Un modello, dicono insieme docenti e studenti, che proprio per questo chiedono di estenderlo anche altrove.

Alla dirigente scolastica rimproverano di aver fermato la loro azione, invece che la reazione della docente.

Il servizio di Paolo Martini.