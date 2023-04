Blanco e Mina, coppia d'eccezione di "Innamorato"

Vent'anni lui, 83 lei. Blanco e Mina. Il ribelle e la tigre. Tutto a dividerli, la musica a unirli. Un duetto, Un briciolo di allegria, a confermare lo spazio senza tempo e senza confini delle sette note, che esce questa notte accompagnato da un video dalle atmosfere hitchcockiane che sarà nei nuovi album di entrambi gli artisti. Quello di Blanco in uscita ora, quello di Mina la prossima settimana. "Se Blu Celeste è stato un punto fermo, Innamorato è un disco di transizione - racconta il giovane -, che mi porterà a qualcos'altro. Magari tra tre anni saranno pezzi che non mi rappresenteranno più. Sono contento del lavoro, anche se avrei voluto fare una cosa più grossa, più rivolta all'estero". E su Sanremo preferisce andare oltre: "Mi dispiace tornare a parlare di quell'episodio - dice - Avevo segnalato il problema audio già nelle prove. Mi avevano detto che avrebbero risolto, così non è stato. Anzi, quando ho tolto l'auricolare mentre cantavo mi è stato detto di andare avanti. Lo rifarei? Non chiedetemelo".