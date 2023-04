Monete antiche, anfore, vasellame e anche una spada bronzea.

Sequestrata una collezione di reperti archeologici dell'antica Grecia e dell'età romana, in un'abitazione privata di un uomo, denunciato a piede libero, Terracina, in provincia di Latina.

E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza, dopo una complessa attività investigativa.

I beni di primario interesse storico e archeologico, del valore di diverse centinaia di migliaia di euro, erano tutti ben conservati.

Se immessi sul mercato clandestino internazionale, avrebbero fruttato un guadagno ingente.

Nella collezione : 500 monete greche, puniche, bizantine e romane , 13 pezzi tra urne e ampolle di origine greca, alcuni delle quali appartenenti ad una prestigiosa raccolta denominata “Navarra”, risalente al 7° e 6° secolo a.C., e una spada dell'età del ferro .

La normativa prevede che qualunque cittadino che venga in possesso o scopra oggetti di valore storico-archeologico ne deve fare denuncia entro 24 ore al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza.

Ora l'operazione ha restituito ai cittadini ricchezze e beni culturali da poter ammirare nella teca di un museo.