A Natali Shaheen e Gary Lineker il premio “Sport e diritti umani” 2023

Nel servizio di Mauro Scanu le interviste a Gary Lineker, ex calciatore e commentatore sportivo. Natali Shaheen, calciatrice. Zvonimir Boban,

ex calciatore. Riccardo Cucchi, presidente giuria premio sport e diritti umani

Duecentonovantuno gol in carriera, capocannoniere a Messico '86, mai un rosso diretto. Come bomber Gary Lineker ha fatto la storia del calcio. Fuori dal campo dai microfoni della Bbc si è spesso speso per i diritti umani, contro lo sfruttamento dei lavoratori nei mondiali del qatar e a tutela dei calciatori che fanno coming out.

Natali Shaheen ha coronato il sogno di essere la prima calciatrice palestinese in Europa. Dai check point dei territori occupati alla squadra di calcio a cinque athena di sassari, contro i pregiudizi come racconta nel suo libro.



Due storie diverse unite dall’impegno per il rispetto dei diritti umani. Nella sala della federazione della stampa Lineker e Shaheen hanno ricevuto il premio promosso da Amnesty International Italia e Sport4society.