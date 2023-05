Il Teatro di Tor Bella Monaca celebra la Giornata della Legalità con 300 studenti di Roma

Nel servizio di Ines Siano le interviste a Giuseppe Sammarco e Luciano Tirindelli, Agenti Scorta Giudice Falcone

Per il 31esimo anniversario della Strage di Capaci, il Teatro di Tor Bella Monaca celebra la Giornata della Legalità con 300 ragazzi delle scuole di Roma. Per la memoria del giudice Giovanni Falcone presenti gli agenti Anselmo Lo Presti, Giuseppe Sammarco e Luciano Tirindelli, sopravvissuti alla strage solo per circostanze fortuite, una cambio turno improvviso per due di loro e una convalescenza per l'altro.



"Essere sopravvissuti a una strage vuol dire anche avere una missione", parole che dimostrano quanto fosse importante per loro il lavoro di difesa e oggi di memoria del giudice. Non è un caso il luogo in cui si è svolto l'evento, una zona difficile della capitale. "Molto è cambiato - dicono gli agenti - ma tanto ancora deve cambiare".



In sala ad accogliergli oltre alle scuole, anche autorità civili e militari.

Tra i presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli e il neo prefetto di Roma Lamberto Giannini che ha ribadito il concetto per cui "Istituzioni e cittadini devono essere dalla stessa parte".



Il ministro Piantedosi ha espresso il suo legame affettivo con il quartiere di Tor Bella Monaca, che lo ha visto impegnato per anni come prefetto.

"Quando pensiamo agli eroi, pensiamo a qualcuno a cui affidare la nostra difficoltà nell'affrontare i fenomeni che si verificano nella quotidianità - ha detto il ministro - invece ogni cittadino può svolgere in qualche modo la funzione di 'piccolo eroe', senza immaginare di delegare ad altri quello che

ha sotto casa".

Ad aprire l'evento il sindaco roberto gualtieri che, in occasione della giornata della legalita', ha intitolato un viale del parco virgiliano, in via nemorense, a piersanti mattarella. anche una scuola di casal bruciato ha celebrato la denominazione al fratello del presidente della repubblica, martire della guerra contro la mafia.