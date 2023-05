A Ostia le mafie cambiano pelle, sempre più presenti Camorra e 'Ndrangheta

Spada e Fasciani, cognomi che fanno paura. Il loro potere nel corso di diverse operazioni dell'antimafia e delle forze dell'ordine si è indebolito, ma non sono soli. Oggi ad Ostia è in corso una ridefinizione dei clan. Gli interessi criminali sono diversi, dalla camorra alla 'ndrangheta passando per Cosa Nostra.

Nel servizio di Eleonora Fioretti l'intervista a Giampiero Cioffredi dell'Associazione Libera