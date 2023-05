A Roma l'ultimo saluto al senatore Andrea Augello

Un lungo applauso ha salutato ilferetro del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Augello, al termine dei funerali celebrati nella basilica di S.Maria in Aracoeli. La bara era avvolta nel tricolore e coperta da roserosse. A salutarlo pubblicamente per l'ultima volta la moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, che ha ringraziato più volte tutti i presenti; l'esponente del Pd e storico amico di Augello, Goffredo Bettini e la premier Giorgia Meloni, seduta in prima fila accanto al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Tra i tanti presenti in chiesa, nomi storici della destra italiana come Francesco Storace e Gianni Alemanno ed esponenti del governo come il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto; il responsabile dello Sport, Andrea Abodi; la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella; la sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti. In più il governatore del Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, oltre a numerosi parlamentari come PierFerdinando Casini, Fabio Rampelli, Maurizio Gasparri, Giovanni Donzelli.

