Abitare, scrivere, vivere l'italiano nel segno dell'inclusione

La lingua come un insieme 'inclusivo' e specchio dell'essere dinamico di chi la parla, che diventa un mondo 'da abitare' in continuo mutamento e arricchimento con l'apporto di tante lingue e culture diverse. L'italiano come lingua inclusiva e di accoglienza per chi non nasce italiano. Questi i temi affrontati al primo convegno 'Abitare, scrivere, vivere l'italiano' della neonata Consulta Lingua-Mondo della Società Dante Alighieri voluta dal Presidente Andrea Riccardi .

Tra i partecipanti all'incontro che sarà occasione per presentare progetto e obiettivi della nuova Consulta anche Edith Bruck, vicepresidente della Dante, scrittrice, traduttrice e testimone della Shoah, che vede nell'italiano una 'lingua di libertà' dopo aver abbandonato la sua lingua l'ungherese.

Durante il convegno anche una tavola rotonda moderata da Alessandro Masi, Segretario Generale della Dante Alighieri che presenta la nuova Consulta, composta da tanti scrittori e scrittrici non di origine italiana che hanno scelto la nostra lingua per scrivere, esprimersi e lavorare.

Come il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, scrittrice di origine bengalese naturalizzata americana, che ha curato una versione in inglese della Divina Commedia ha vissuto lungamente a Roma e dal 2015 ha iniziato a scrivere direttamente in italiano pubblicando libri come 'In altre parole' e 'Racconti romani'.

Nel servizio di Daniela Bruni le interviste a: Andrea Riccardi Presidente Società Dante Alighieri, Alessandro Masi Segretario Generale Società Dante Alighieri, Edith Bruck scrittrice e Vicepresidente Società Dante Alighieri, Jumpa Lahiri scrittrice