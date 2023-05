Agli Electric days la nuova generazione della mobilità elettrica

Mobilità elettrica, non più futuro ma presente, specie per le metropoli come Roma, che in futuro renderanno sempre più difficile la circolazione ai veicoli di vecchia generazione. A questa sono dedicati gli Electric days, primo evento italiano di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità, al Parco del Lago dell’Eur. Auto sempre più performanti e semplici da guidare.

In mostra i progetti più significativi del “made in Italy” nell’auto a batteria, ma anche moto, bici e monopattini "di serie", ed è possibile anche trasformare mezzi di vecchia generazione.



Possibile provare i veicoli su strada ma anche partecipare a eventi sulla sostenibilità: non mancheranno esperti di social che si occupano da tempo di una mobilità elettrica sempre più attraente.