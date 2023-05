Una reatina alla più importante gara di Wakeboard

Sarà Giulia Castelli reatina a rappresentare l'Italia nella sua categoria, la Junior woman, unica italiana ad essersi qualificata, alla 63esima Nautique Masters water ski & wakeboard tournament. I più grandi atleti da tutto il mondo si sfideranno in Georgia alle finali che si svolgeranno dal 27 al 29 Maggio 2023. La Castelli è già campionessa del Mondo Under 14, campionessa Europea Under 18, campionessa Italiana Under 18. Oggi si allena presso il CNVS al Lago del Salto (Rieti) ed il suo allenatore è Andrea Trinchi.