Cobolli guarda avanti, obiettivo Parigi

Forse non li sognava così, ma per Flavio Cobolli comunque, questi Internazionali di Roma sono stati un passo avanti. Dopo il match-fiume durato due ore e mezza in cui ha sconfitto in rimonta lo statunitense Emilio Nava, è arrivata la sconfitta col francese Rinderknech, ma le emozioni per il tennista romano, sono state comunque intense. In attesa di tornare l'anno prossimo al Foro Italico, l'obiettivo ora è il Roland Garros, dove nel 2020 vinse il doppio juniores in coppia con lo svizzero Stricker. Per lui, ex terzino nelle giovanili giallorosse, dove giocava con l'amico Edoardo Bove, una grande soddisfazione è arrivata dalla semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen, decisa proprio da un suo gol.