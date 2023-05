Costituzione, il Senato apre al pubblico le porte di Palazzo Giustiniani

75° anniversario della prima seduta del Senato

Dal 6 maggio all’11 giugno la Mostra a Palazzo Giustiniani sul percorso che dai primi tentativi costituzionali giacobini ha portato allo Statuto Albertino (in mostra l'originale dell'Archivio di Stato di Torino) e alla nostra Costituzione (in mostra l'originale dell'Archivio centrale dello Stato); la mostra è aperta al pubblico tutti i fine settimana, i festivi e in occasione della Notte dei musei del prossimo 13 maggio.

Il 7 maggio, alle 17.30, in Piazza Navona, il Concerto della Banda Interforze (composta da 75 membri, uno per ogni anno di vita della Costituzione e del Senato) dedicato al Senato, in diretta tv su Rai3: in programma musiche di Verdi, Morricone, Rota, Rossini, Piovani, Carosone,Trovajoli e Rascel;

L'8 maggio, alle 10,15 la presentazione, in Sala Maccari, della moneta e del francobollo celebrativi e annullo filatelico del francobollo con il Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso e alle 11,30 in Aula, alla presenza del Presidente della Repubblica, il convegno Il Senato nella storia dell'Italia repubblicana con Stefano Folli, Anna Finocchiaro, Ernesto Galli della Loggia e Giuseppe Parlato e, a seguire, il concerto con Gianni Morandi, in diretta tv su Rai2.