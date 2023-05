Daniele Terenzi infermiere e ballerino. Quando la disabilità non è un limite

È la passione per la danza, classica e moderna, coltivata dall'età di 12 anni, ad essersi trasformata nel motore di vita per Daniele Terenzi, romano, 34 anni, infermiere e ballerino. Quattro anni e mezzo fa un incidente in moto, il coma, il risveglio e una gamba in meno. Un futuro da ridisegnare. Con determinazione, insieme a una scuola di ballo e a un'azienda ortopedica di Pomezia, dopo 14 mesi di lavoro, viene costruita una protesi speciale per danzare.

Daniele così può tornare ad esibirsi sul palco diventando il primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale. In più porta avanti un progetto di danza inclusiva. Spettacoli oltre ogni barriera, come quello che andrà in scena stasera al Teatro Moderno di Latina.

Daniele oggi si augura che ci siano più insegnanti in grado di seguire ballerini con disabilità e lancia un appello a tutti i teatri: ospitare spettacoli di danza inclusiva per regalare un sogno a tanti altri giovani come lui.

Nel servizio di Antonella Pallante, l'intervista a Daniele Terenzi - ballerino e a Martina De Paolis - insegnante di danza