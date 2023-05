David di Donatello. I romani protagonisti

Il servizio di Antonia Moro

Roma trionfa ai David di Donatello. Si è svolta ieri negli studi di ‘Cinecittà@Lumina’, il nuovo complesso di teatri a Roma Nord gestito da Cinecittà, la 68esima edizione del più importante premio cinematografico italiano. Conduttori della serata, su Rai1, Carlo Conti e l’attrice Matilde Gioli. A trionfare come miglior film ‘Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che vede come protagonisti gli attori romani Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Tante le stelle romane che si sono aggiudicate l’ambito premio: l’attrice Barbara Ronchi, nella categoria ‘miglior attrice protagonista’ per il film ‘Settembre’ dell’esordiente Giulia Steigerwalt, Fabrizio Gifuni, ‘miglior attore protagonista’ per il film ‘Esterno notte’, Emanuela Fanelli, ‘migliore attrice non protagonista’ per il film ‘Siccità’.

La cantante romana Elodie ha vinto il premio per testi e interpretazione del brano ‘Proiettili’ nel film ‘Ti mangio il cuore’ del regista pugliese Pippo Mezzapesa.

L’Accademia del cinema italiano ha deciso di omaggiare con due David speciali altri due romani eccellenti: Isabella Rossellini ed Enrico Vanzina. Entrambi figli di personaggi che hanno scritto la storia del cinema. Roberto Rossellini e Ingrid Bergman per Isabella con la sua ‘eterna’ bellezza che ha detto alla giovane collega Gioli che “deve essere sempre accompagnata da un’emozione”.

Il ricordo di Steno e del fratello Carlo Vanzina per Enrico. Un momento di riflessione e critica sullo stato attuale del cinema è arrivato dal premio che omaggia il passato e la lunga carriera. A ricevere quest’anno il David alla carriera la produttrice Marina Cicogna, la prima produttrice nella storia e nipote del conte Giuseppe Volpi, fondatore della Mostra del cinema di Venezia. Con la sua ironia ed eleganza ha spiegato che il suo successo è stato determinato dalla scelta anticonformista di produrre talenti e film nuovi e fuori dal sistema.

Due grandi protagonisti in questa edizione sono stati anche i registi Marco Bellocchio con il film ‘Esterno notte’ sulla prigionia del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e Roberto Andò con ‘La stranezza’ che con la coppia comica Ficarra e Picone ha alleggerito la figura di Pirandello, interpretata da Toni Servillo.

Per i premi tecnici nella categoria ‘miglior montaggio’ un’altra protagonista è stata la romana Francesca Calvelli premiata per il film ‘Esterno Notte’, da anni compagna del regista Bellocchio. Di formazione romana anche Giada Calabria e Loredana Raffi per ‘la miglior scenografia’ e Maria Rita Barbera per ‘miglior costumi’.

A eleggere Roma come città ideale l’attore statunitense Matt Dillon, presente alla cerimonia ha consegnato il David speciale a Isabella Rossellini, con la quale ha condiviso il set del film ‘Land of Dreams’. Un’altra star internazionale premio Oscar che ha onorato il David con la sua presenza è stata l’attrice spagnola Penelope Cruz, con un look flamenco, candidata come miglior attrice protagonista per ‘L’immensità’ di Emanuele Crialese.

Sulle note di ‘Love of my life’ dei Queen interpretata per l’occasione da Matteo Bocelli il commovente ricordo di chi quest’anno ci ha lasciato, tra questi brillano Gina Lollobrigida, Lando Buzzanca, Lino Capolicchio, Citto Maselli. Quest’anno inoltre ricorrono i 50 anni dalla scomparsa dell’attrice Anna Magnani, che ha vinto tre David, 30 anni da quella di Federico Fellini, anche lui vincitore di tre David e 20 anni dall’attore simbolo di Roma, Alberto Sordi.