Fondata sul lavoro: la carica dei 300mila

Varchi chiusi in piazza San Giovanni a Roma, dove è in corso il tradizionale concertone del Primo Maggio. Le forze dell'ordine presidiano gli accessi, che hanno raggiunto quota 300mila, numero massimo consentito. I giovani sono in attesa ai punti di ingresso per poter entrare ed assistere alle esibizioni più attese, previste in serata.

Il racconto della lunga giornata in piazza San Giovanni nel servizio di Pasquale Notargiacomo che ha raccolto le voci dei ragazzi: tra sogni, paure e speranze.