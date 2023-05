"Giustizia per mio figlio"

Chiede l'apertura di un processo Alessandra Pasquini, la mamma di Mimmo D'Innocenzo, trentunenne romano deceduto nel carcere di Cassino il 27 aprile del 2017 dopo un malore. Cause naturali aveva stabilito il medico della struttura. Negligenza sostiene la famiglia. La Procura di Cassino, a conclusione di una lunga indagine, aveva ritenuto che non ci fossero elementi per procedere a carico di tre persone, tutte dipendenti del penitenziario. Poi il Gup del tribunale aveva disposto un prolungamento d'indagine. Infine, alla scadenza, l'archiviazione a cui la famiglia di Mimmo ha fatto opposizione senza ottenere risposta per mesi. Ora, dopo la protesta, c'è una nuova data. Il 30 novembre si procederà sulla richiesta di opposizione dell'archiviazione. Ma la battaglia continua.

