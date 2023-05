Il Colosseo più accessibile attraverso un ascensore nuovo di zecca

Lo spettacolo dell' arena del Colosseo che si apre come un sipario davanti agli occhi man mano che si guadagna quota è di quelli che lasciano a bocca aperta. Per vederlo basta salire sull'ascensore nuovo di zecca che collega da ora il primo ordine dell' Anfiteatro Flavio alla Galleria intermedia tra secondo e terzo ordine. Un percorso di fruizione e accessibilità all' interno del monumento più iconico di Roma nel mondo inaugurato sulle note di alcuni brani eseguiti dall’Orchestra Italiana del Cinema, che, dopo un concerto a scopo benefico al Colosseo nel 2018, si è impegnata a finanziare un ascensore che potesse portare le persone con difficoltà motorie fino alla galleria e facilitare chiunque a colmare l' importante dislivello. Piena accessibilità che sarà uno dei principali obiettivi dell' Anfiteatro Flavio per tutto il 2023: oltre al nuovo ascensore con cabina di vetro per una tecnologia non impattante e reversibile, il Parco Archeologico del Colosseo ha affidato la realizzazione di un montascale per l' accesso al terzo ordine. L' Anfiteatro Flavio si arricchisce così di un nuovo suggestivo percorso fruibile, almeno all' inizio, solo alle prime ore di apertura per inediti affacci e viste mozzafiato sul celeberrimo monumento bimillenario.

Il servizio di Donatella Ansovini