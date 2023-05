Sanità territoriale risorsa da accrescere

Una sinergia capace di migliorare le prestazioni sanitarie quella sviluppata a Ravenna da una imprenditrice romana. Così Maria Laura Garofalo, Ceo del gruppo Garofalo Health Care, ha messo a disposizione una struttura del gruppo per la realizzazione di un ospedale di comunità utile al territorio di riferimento. Anticipando il PNRR di 3 anni, il gruppo sanitario romano, ha permesso la realizzazione di una struttura sanitaria pubblica in grado di accogliere quei pazienti, che dimessi dall'ospedale, non possono essere seguiti a casa e necessitano di cure. Dopo la pandemia di Covid si è visto come i riferimenti sanitari territoriali possono aiutare nella gestione dei pazienti diminuendo la pressione sugli ospedali. Come testimoniano l'ingegnere Giuseppe Valastro, ospedale San Francesco e Nova Domus di Ravenna, e il Ceo Maria Laura Garofalo.

Il servizio di Rossella Alimenti