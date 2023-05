Italia all'avanguardia nel recupero degli imballaggi in plastica

Italia performante nel recupero di qualità degli imballaggi in plastica. In 25 anni la raccolta degli imballaggi in plastica è passata da 114.000 tonnellate a 1.500.000 tonnellate (+1.216%), da 1,9 kg a 25 kg pro capite.

È quanto emerge da una ricerca Ipsos presentata oggi a Roma in occasione del venticinquesimo anniversario della Consorzio Corepla.



Nel video il servizio di Antonia Moro con le voci di Edo Ronchi (presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile) e Eva Sacchi (responsabile della ricerca Ipsos)