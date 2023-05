È una quinta teatrale perfetta quella del Colosseo, del Foro Romano e del Palatino per una significativa foto di gruppo di decine di archeologi molto speciali.180 direttori di missioni in tutto il globo e rappresentanti del mondo accademico riuniti al Campidoglio per la giornata dell' archeologia italiana all'estero: un'occasione importante per fare il punto sull' imprescindibile contributo degli italiani per la scoperta, ma anche la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Un' eccellenza assoluta che il Minisistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene attraverso un bando annuale. Sono 246 le missioni finanziate nel 2022 in 66 paesi e ammontano a oltre 280 le richieste per l' anno in corso. Un contributo, quello degli archeologi italiani all' estero in tutti gli ambiti disciplinari : dalla paleoantropologia alla preistoria, dalle civiltà palaziali, all archeologia classica , medievale, bizantina e islamica. Missioni inviate da 55 università, istituzioni di ricerca ed enti privati che attraverso il know how italiano contribuiscono anche alla formazione del personale locale.

